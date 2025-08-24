Amed Sportif Faaliyetler, Sivasspor'u mağlup etti

1. Lig'in 3. hafta mücadelesinde Amed Sportif Faaliyetler ile Sivasspor karşı karşıya geldi.
Diyarbakır Stadyumu'ndaki müsabakayı ev sahibi ekip 4-2'lik skorla kazandı.
4 GOLLÜ GALİBİYET
Amed Sportif Faaliyetler'e galibiyeti getiren golleri; 32, 46 ve 61'da Dia Saba ve 85'te Daniel Moreno kaydetti.
Sivasspor'un gollerini ise dakika 71'de penaltıdan Bekir Böke ve 89. dakikada Luan attı.
SİVASSPOR, 1 PUANDA KALDI
Bu sonucun ardından Amed Sportif Faaliyetler, puanını 4'e yükseltti. Sivasspor, 1 puanda kaldı.
1. Lig'in gelecek haftasında Amed Sportif Faaliyetler, Adana Demirspor deplasmanına gidecek. Sivasspor, Pendikspor'a konuk olacak.