Amed Sportif Faaliyetler'de Sinan Kaloğlu dönemi başladı

1’inci Lig’de mücadele eden Amed Sportif Faaliyetler'da yeni bir dönem resmen başladı.

Diyarbakır temsilcisi, 2 hafta önce istifa eden teknik direktör Mehmet Altıparmak'ın yerine göreve Sinan Kaloğlu'nun getirildiğini duyurdu.

"BAŞARILARLA DOLU BİR SEZON DİLİYORUZ"

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şöyle denildi:

Amedsporumuza Hoş Geldin Sinan Kaloğlu. Profesyonel Futbol A Takımımızın teknik direktörlük görevi için Sinan Kaloğlu ile anlaşma sağlanmıştır. Yeni teknik direktörümüz Sayın Kaloğlu’na kulübümüze hoş geldin diyor; kendisine ve ekibine Amedsporumuzla birlikte başarılarla dolu bir sezon diliyoruz.