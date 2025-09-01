Amedspor, Adana Demirspor'u 8-1 mağlup etti: Mbaye Diagne hat-trick yaptı... 1. Lig'in 4. haftasında Amed Sportif, deplasmanda Adana Demirspor'u 8-1 mağlup etti. Mbaye Diagne, üç gol kaydederek hat-trick yaptı ve geceye damgasını vurdu.