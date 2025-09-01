Amedspor, Adana Demirspor'u 8-1 mağlup etti: Mbaye Diagne hat-trick yaptı...

1. Lig'in 4. haftasında Amed Sportif, deplasmanda Adana Demirspor'a konuk oldu.
Karşılaşmayı konuk ekip, 8-1 kazandı.
Süper Lig’in eski gol kralı Mbaye Diagne, üç gol kaydederek hat-trick yaptı ve geceye damgasını vurdu.
DIAGNE, HAT-TRICK YAPTI
Amed Sportif'e galibiyeti getiren golleri 36, 85 ve 90. dakikalarda Mbaye Diagne, 17 ve 45+4'te Andrade, 49. dakikada Emrah Başsan, 62. dakikada Dia Saba ve 71. dakikada Adama Traore kaydetti.
Adana Demirspor'un tek golü ise 28. dakikada Ahmet Bolat'tan geldi.
8-1'LİK FARKLI GALİBİYET...
Bu sonuçla birlikte Amed, puanını 7'ye çıkardı. Adana Demirspor ise -5 puanla son sırada konumlandı.
Ligde gelecek hafta Amed Sportif, Pendikspor'u konuk edecek. Adana Demirspor, Bodrum'a konuk olacak.