Amedspor-Erzurumspor maçı sonrası kavga çıktı Amedspor ve Erzurumspor arasında oynanan ve 2-2 berabere sonuçlanan karşılaşma sonrasında iki takımın futbolcuları ve teknik ekipleri arasında kavga çıktı. Olaylar sırasında bazı taraftarlar sahaya girdi. Futbolcular ve hakemler, polis eşliğinde soyunma odasına götürüldü.

TFF 1. Lig'in ikinci haftasında Amedspor kendi sahasında ağırladığı Erzurumspor ile 2-2 berabere kaldı. Maçın ilk golü, Erzurumspor adına 8. dakikada Mustafa Fettahoğlu'ndan geldi. Amedspor ise 10. dakikada Dia Saba'nın attığı golle skoru eşitledi ve ilk yarı 1-1 sona erdi. SON DÜDÜK ÇALAR ÇALMAZ BİRBİRLERİNE GİRDİLER İkinci yarıda Amedspor, Fernando'nun golüyle öne geçti. Ancak Erzurumspor, 87. dakikada Eren Tozlu'nun penaltıdan kaydettiği golle skoru 2-2'ye getirdi ve mücadele beraberlikle tamamlandı. TRİBÜNLERE DE SIÇRADI Maçın ardından iki takım futbolcuları ve teknik heyet birbirine girdi. Yeşil sahada başlayan kavga tribünlere sıçradı. Diyarbakır'da taraftalar sahaya çok sayıda yabancı madde fırlattı. OLAYLAR GÜÇLÜKLE YATIŞTIRILDI Çevik kuvvet ekipleri kalkanlarla oyuncu gruplarını içeriye sokmak için yoğun mücadele verdi. Yaşanan olaylar sırasında bazı taraftarlar sahaya girdi. Futbolcular ve hakemler polis eşliğinde soyunma odasına götürüldü. Eshspor Haberleri Süper Lig’de 2. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu

