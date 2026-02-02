Amedsporlu futbolcu attığı golden sonra saç örme hareketi yaptı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

TFF 1. Lig’de Amedspor, ligin 23’üncü haftasında konuk ettiği Adana Demirspor ile karşılaştı.

Rakibini 7-0 mağlup eden yeşil-kırmızılı ekip, puanını 46’ya çıkararak yeniden liderlik koltuğuna oturdu.

Mücadelede gol atan Amedsporlu Çekdar Orhan'ın hareketi ise sahadaki futbolun önüne geçti.

GOL SEVİNCİNDE SAÇ ÖRME HAREKETİ YAPTI

Karşılaşmada 6. golünü atan 27 yaşındaki Çekdar Orhan, gol sevincinde terör örgütüne destek verme amacıyla başlatılan saç örme hareketi yaptı.

TFF 1. Lig'de mücadele eden Amed Sportif Faaliyetler Kulübü, sosyal medya hesabında yaptığı "saç örgüsü" paylaşımı nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilmişti.

AMEDSPOR CEZA ALMIŞTI

PFDK, paylaşımın futbolun itibarını zedelediği ve ideolojik propaganda içerdiği gerekçesiyle Amedspor’a 802 bin 500 TL para cezası, Kulüp Başkanı Nahit Eren’e ise 15 gün hak mahrumiyeti cezası vermişti.

PFDK'dan konuyla ilgili açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

"Amed Sportif Faaliyetler Kulübünün, 22.01.2026 tarihinde Kulüp resmi sosyal medya hesabından (Instagram) yapılan paylaşımda yer alan Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamalar ve İdeolojik Propaganda nedeniyle FDT'nin 38/1-b, 42/4., 42/2. ve 10/2. maddeleri uyarınca 802.500.-TL para cezası ile cezalandırılmasına, Amed Sportif Faaliyetler Kulübün Başkanı Nahit Eren'in, 22.01. 2026 tarihinde Kulüp resmi sosyal medya hesabından (Instagram) yapılan paylaşımda yer alan Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamalar nedeniyle FDT'nin 38/3. ve 38/1-a maddeleri uyarınca 15 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."

TERÖRÜ SİMGELEYEN RENKLER, KAYNAĞI SORGULANAN TRANSFERLER...

Öte yandan siyaseti yeşil sahalara taşıyan Amedspor ile ilgili sosyal medyada birçok tartışma açıldı.

Takımın, terör örgütünü simgeleyen renkleri neden formasında kullandığı sorgulanıyor.

Amedspor'un transferlerde kullandığı milyonların kaynağı da sorgulanır hale geldi.

KAHRAMANLAŞMA ÇABASI

Takımda uzun zamandır yer bulamayan Çekdar Orhan'ın böyle bir hareket yaparak terör örgütü YPG'ye selam çakması, ucuz yoldan kahramanlaşma çabası olarak yorumlandı.