Amir Hadziahmetovic, Hull City'nin teklifini kabul etti

Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Amir Hadziahmetovic, kendisini kiralamak isteyen Hull City'nin teklifini kabul etti. 28 yaşındaki oyuncunun transferi için artık kulüplerin anlaşması gerekiyor.

Yayınlama Tarihi: 23.08.2025 12:57
Beşiktaş'ta forma şansı bulmakta zorlanan Amir Hadziahmetovic, yuvadan uçuyor. Boşnak orta saha, kendisini kiralamak isteyen İngiltere Championship kulübü Hull City'nin teklifini kabul etti.

28 yaşındaki oyuncunun transferi için artık kulüplerin anlaşması gerekiyor.

KULÜPLER ANLAŞTIĞINDA RESMİYET KAZANACAK 

Hull City, Amir'in 1.1 milyon euroluk maaşının yarısını ödemeyi önermiş ancak siyah-beyazlılar reddetmişti.

İngiliz kulübünün teklifini artırarak transferi noktalamaya çalışacağı öğrenildi.

Amir Hadziahmetovic, geçen sezonun ilk yarısını da Rizespor'da kiralık olarak geçirmiş ve ardından takıma geri dönmüştü.

