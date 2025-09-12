Abone ol: Google News

Ampute Futbol Milli Takımı, İtalya'ya 5 attı

Avrupa Ampute Futbol Federasyonu (EAFF) 2025 Ampute Futbol Uluslar A Ligi ilk maçında Türkiye, İtalya'yı 5-0 yendi.

Yayınlama Tarihi: 12.09.2025 19:35
Ampute Futbol Milli Takımı, Trabzon'daki Yavuz Selim Stadı'nda düzenlenen Avrupa Ampute Futbol Federasyonu (EAFF) 2025 Ampute Futbol Uluslar A Ligi'nin açılış maçında İtalya ile karşılaştı.

Maçın ilk yarısını Tuncay Efe Hankulu'nun golleriyle 2-0 önde tamamlayan ay-yıldızlılar, ikinci yarıda Ömer Güleryüz'ün 2 ve Kemal Güneş'in tek golüyle İtalya'yı 5-0 mağlup etti.

RAKİP POLONYA

Teknik Direktör İsmail Temiz yönetimindeki Ampute Futbol Milli Takımı, gruptaki ikinci maçında yarın saat 15.00'da Polonya ile karşılaşacak.

