Ampute Futbol Milli Takımı, İtalya'ya 5 attı

Ampute Futbol Milli Takımı, Trabzon'daki Yavuz Selim Stadı'nda düzenlenen Avrupa Ampute Futbol Federasyonu (EAFF) 2025 Ampute Futbol Uluslar A Ligi'nin açılış maçında İtalya ile karşılaştı.
Maçın ilk yarısını Tuncay Efe Hankulu'nun golleriyle 2-0 önde tamamlayan ay-yıldızlılar, ikinci yarıda Ömer Güleryüz'ün 2 ve Kemal Güneş'in tek golüyle İtalya'yı 5-0 mağlup etti.
RAKİP POLONYA
Teknik Direktör İsmail Temiz yönetimindeki Ampute Futbol Milli Takımı, gruptaki ikinci maçında yarın saat 15.00'da Polonya ile karşılaşacak.