Anderson Talisca'dan 'milli takım' mesajı: Çağırılacağımı düşünüyorum

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Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Anderson Talisca, ülkesinin basınına açıklamalar yaptı.

Talisca konuşmasında, Brezilya Milli Takımı’na çağırılabileceğini ifade etti.

Teknik direktörlerin özgürce karar veremediğini savunan Talisca, bu durumun milli takımı olumsuz etkilediğini dile getirdi.

"MİLLİ TAKIMI DEVRALAN TEKNİK DİREKTÖRLER SÖZ HAKKINA SAHİP DEĞİLDİ"

Milli takım hakkında konuşan Talisca, şunları söyledi:

"Milli takımı devralan teknik direktörün istediğini yapma yetkisine sahip olması gerektiğini düşünüyorum. Bugün futbolu izleyenler ve futbol oynayanlar olarak, milli takımı devralan teknik direktörlerin kendi söz hakkına sahip olmadığını görebiliyoruz. Belki teknik direktör başka bir şey istiyor ancak yapamıyor. Brezilya Milli Takımı'nın yeni hocasının belli bir güce sahip, çok büyük bir isim olması gerektiğini düşünüyorum.

"ÇAĞRILACAĞIMI DÜŞÜNÜYORUM"

Milli takım ve geleceğim için çok fazla hayalim var. Bunu sürekli aklımda bulunduruyorum. Brezilya Milli Takımı önemli bir eşikten geçiyor. Milli takım için adil bir teknik direktör bulunduğunda her şeyin yoluna gireceğini, çağırılacağımı düşünüyorum.

38 MAÇTA 20 GOLLÜK KATKI VERDİ

Öte yandan bu sezon Fenerbahçe ve Al Nassr formalarını terleten Anderson Talisca, çıktığı 38 maçta 20 gol attı ve 1 asist yaptı.