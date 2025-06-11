Anderson Talisca ayrılık haberlerine tepki gösterdi

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Anderson Talisca'dan, "Fenerbahçe'den ayrılmak istiyor" haberlerine sert tepki...

31 yaşındaki Brezilyalı futbolcu ayrılık haberlerine ilişkin olarak, "Daha başlamadım bile ama şimdiden bu tür şeyler duyuyorum. Saygısızlığın boyutu gerçekten etkileyici" paylaşımında bulundu.

Sosyal medya hesabından bir açıklama daha paylaşan Talisca, "Türk ligine saygı göstermeyen bir konuşmacı, benimle yaptığı röportajda bana futbolu öğreten kulüp hakkında konuştuğum için böyle bir haber yaratıyor" dedi.

Talisca'nın gün içerisinde yaptığı açıklamalar ayrılık istiyor şeklinde yorumlanmıştı.

"BAHIA BENİ GERİ ALMAK İÇİN HAZIR"

Anderson Talisca, "Fenerbahçe ile sözleşmem 1 buçuk yıllık. Yani 6 ay sonra ön sözleşme imzalayabilirim. Altı ay önce Al Nassr'dan kulüple karşılıklı anlaşarak ayrılmaya karar verdiğimde Bahia ile bir görüşmemiz olmuştu. Cadu ile sürekli konuşuyorum, bu yüzden sık sık görüşüyoruz. O da menajerim Carlos ile sık iletişimde. Görüşmeler ilerliyor, ana noktaları netleştiriyoruz çünkü kariyerimde ulaşmak istediğim birçok hedefim var ve bunları Bahia'da da gerçekleştirebileceğimi biliyorum. Ayrıca 15 yıldır Brezilya dışındayım, çocuklarımın büyümesini izliyorum ama bazen uzakta oluyorum, bu da ailevi açıdan zorlayıcı oluyor. Ama kulüp olarak Bahia çok değişti, çok büyüdü. Harika bir organizasyona sahip. Bence şu an kulüp beni geri almak için hazır" ifadelerini kullanmıştı.

Fenerbahçe formasıyla 23 maça çıkan Talisca, bu karşılaşmalarda 12 gol attı ve 2 asist üretti.