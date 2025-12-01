Anderson Talisca: Buradan çıkış yok

- Fenerbahçeli Anderson Talisca, Galatasaray derbisi öncesi sosyal medyada iddialı bir paylaşım yaptı.
- Mesajında "Umutlarını geride bıraksınlar, karanlık çöküyor. Buradan çıkış yok" ifadelerini kullandı.
- Brezilyalı futbolcu, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 20 maçta 8 gol ve 2 asist yaptı.
Süper Lig'in 14. haftasında bu akşam 20.00'de Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk edecek.
Maç öncesinde Fenerbahçeli yıldız Anderson Talisca, sosyal medyadan dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
"BURADAN ÇIKIŞ YOK!"
Talisca mesajında, "Umutlarını geride bıraksınlar, karanlık çöküyor... Fırtına yaklaşıyor. Evime hoş geldin, cehennemime... Buradan çıkış yok. Burada merhamet yok!" ifadelerini kullandı.
BU SEZON NE YAPTI?
8 milyon euro piyasa değeri bulunan 31 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, bu sezon sarı-lacivertli formayla 20 maça çıktı.
Yıldız isim, bu karşılaşmalarda 8 gol ve 2 asistle mücadele etti.