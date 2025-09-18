Anderson Talisca, ligde 2. kez penaltı kaçırdı

Süper Lig’in 1. hafta erteleme maçında Fenerbahçe, Alanyaspor’u konuk ederken uzatma dakikalarında yediği golle sahadan 1 puanla ayrıldı.
Göztepe deplasmanında son dakikada penaltı atışından yararlanamayan Talisca, Alanyaspor müsabakasında da aynı durumu yaşadı.
YİNE KAÇIRDI
Karşılaşmanın 53. dakikasında Fred’in sert şutunda elle oynama nedeniyle VAR uyarısı sonrası hakem Cihan Aydın kenara geldi.
Hakem Aydın beyaz noktayı gösterirken, Talisca 57. dakikada kullandığı atışta kaleci Ertuğrul’u geçemedi.
PENALTI NOKTALARINDA 4 PUAN BIRAKILDI
Talisca, turuncu-yeşillilere karşı 71. dakikada yerini Levent Mercan’a bıraktı.
Öte yandan penaltı atışlarının kaçtığı her iki maçta da sarı-lacivertliler puan kaybetti.
Böylelikle Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın dört puan gerisine düştü.