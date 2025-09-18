Anderson Talisca, ligde 2. kez penaltı kaçırdı

Abone ol: Google News

Fenerbahçe'nin Brezilyalı hücumcusu Anderson Talisca, ligde kısa sürede iki önemli penaltı atışından yararlanamadı. Talisca önce Göztepe ardından ise dün akşam ise Alanyaspor'a karşı penaltı vuruşlarından yararlanamadı.

Yayınlama Tarihi: 18.09.2025 11:43
Süper Lig’in 1. hafta erteleme maçında Fenerbahçe, Alanyaspor’u konuk ederken uzatma dakikalarında yediği golle sahadan 1 puanla ayrıldı.

Göztepe deplasmanında son dakikada penaltı atışından yararlanamayan Talisca, Alanyaspor müsabakasında da aynı durumu yaşadı.

YİNE KAÇIRDI 

Karşılaşmanın 53. dakikasında Fred’in sert şutunda elle oynama nedeniyle VAR uyarısı sonrası hakem Cihan Aydın kenara geldi.

Hakem Aydın beyaz noktayı gösterirken, Talisca 57. dakikada kullandığı atışta kaleci Ertuğrul’u geçemedi.

PENALTI NOKTALARINDA 4 PUAN BIRAKILDI 

Talisca, turuncu-yeşillilere karşı 71. dakikada yerini Levent Mercan’a bıraktı.

Öte yandan penaltı atışlarının kaçtığı her iki maçta da sarı-lacivertliler puan kaybetti.

Böylelikle Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın dört puan gerisine düştü.

