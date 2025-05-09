Anderson Talisca'dan Dusan Tadic açıklaması

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Süper Lig'in 35. haftasında Fenerbahçe, Başakşehir ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe, Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan maçtan 4-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Maçın ardından sarı-lacivertli takımın yıldız ismi Anderson Talisca, açıklamalarda bulundu.

"İYİ BİR MAÇ ÇIKARTTIK"

Mücadeleyi değerlendiren Talisca, şu ifadeleri kullandı:

Bizim için pozitif bir maç oldu. İyi bir maç çıkardık. Hocamızın stratejilerini iyi bir şekilde yansıttık. Verilmeyen penaltı pozisyonlarımız vardı ama biz ona rağmen goller attık.

"TADIC İLE ARAMIZDA HERHANGİ BİR ŞEY YOK"

Dusan Tadic ile maç sırasında yaşadıkları tartışmayla ilgili olarak gelen soruya Talisca, şu cevabı verdi:

Maç içinde bunlar olabiliyor. Hepimizin ortak amacı Fenerbahçe'nin iyiliği. Şu anda maç bitti zaten. Herhangi bir şey yok aramızda.