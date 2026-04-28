Anderson Talisca'dan penaltı sözleri: Sorumluluk bana ait

Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Galatasaray ile karşılaştı ve ezeli rakibine 3-0'lık skorla mağlup oldu.

Müsabakaya etkili başlayan sarı-lacivertliler 11. dakikada Sidiki Cherif’in ceza sahası içinde düşürülmesi sonrası penaltı kazandı.

Topun başına geçen Anderson Talisca, meşin yuvarlağı yandan dışarı gönderdi.

3. KEZ PENALTI KAÇIRDI

Talisca, bu sezon Göztepe ve Alanyaspor maçlarından sonra 3. kez penaltı atışından yararlanamadı.

Talisca, derbide Ederson'un kırmızı kart görmesi sonrası oyundan çıkan isim oldu.

28 MAÇTA 16 GOLLÜK KATKI

32 yaşındaki hücum oyuncusu, bu sezon 28 maçta görev alırken 16 gollük katkı sağladı.

"HİÇ KİMSEDEN SAKLANMAM"

Karşılaşmanın ardından Brezilyalı futbolcu, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Kaçırdığı penaltının sorumluluğunu üstlenen Talisca, şu ifadeleri kullandı:

Penaltıyı atan benim. Sorumluluk bana ait. İşte böyle anlarda gerçek takım arkadaşlarının kim olduğunu görürsün. Penaltıyı atmamı kimse söylemedi çünkü penaltıyı atan benim. Bu sorumluluğu ben aldım çünkü bu benim görevim. Eğer derbide golü atsaydım, en iyisi olurdum. Daha önce birçok maçta olduğum gibi. Ama sonuçta bu oyunun bir parçası. Herkesin fikrine saygı duyuyorum. Ama nasıl bir oyuncu olduğumu biliyorum. Bu yüzden bu formayı giyiyorum. Farklı pozisyonlarda oynuyorum ve bunu gururla yapıyorum. Tek hedefim var, kulübün şampiyon olmasına yardımcı olmak. Hiçbir şeyden, hiç kimseden saklanmam.