Abone ol: Google News

Anderson Talisca'dan Türkçe şarkı performansı

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca, söylediği Sezen Aksu’nun İkili Delilik şarkısıyla sosyal medyada gündem oldu.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 10.10.2025 08:55

Fenerbahçe'nin Brezilyalı oyuncusu Anderson Talisca, müziğe olan merakıyla da bilinen bir isim.

Tecrübeli oyuncu, bir yandan yeşil sahadaki mücadelesini sürdürürken bir yandan da müzikle ilgili çalışmalarına devam ediyor.

RAP ALBÜMLERİYLE BİLİNİYORDU

Spark adıyla rap müzik piyasasında kendisine bir yer edinen Brezilyalı futbolcu, 3. stüdyo albümünü piyasaya sürmüştü.

Talisca son olarak, bir kez daha saha dışıyla gündeme geldi.

BU KEZ SEZEN AKSU'YA EŞLİK ETTİ 

Brezilyalı oyuncu, araç içerisinde seyrederken Sezen Aksu'nun İkili Delilik şarkısına eşlik etti.

Talisca'nın o anları böyle görüntülendi...

Anderson Talisca, yeni albümünü çıkardı Anderson Talisca, yeni albümünü çıkardı

Eshspor Haberleri