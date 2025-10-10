Anderson Talisca'dan Türkçe şarkı performansı

Fenerbahçe'nin Brezilyalı oyuncusu Anderson Talisca, müziğe olan merakıyla da bilinen bir isim.

Tecrübeli oyuncu, bir yandan yeşil sahadaki mücadelesini sürdürürken bir yandan da müzikle ilgili çalışmalarına devam ediyor.

RAP ALBÜMLERİYLE BİLİNİYORDU

Spark adıyla rap müzik piyasasında kendisine bir yer edinen Brezilyalı futbolcu, 3. stüdyo albümünü piyasaya sürmüştü.

Talisca son olarak, bir kez daha saha dışıyla gündeme geldi.

BU KEZ SEZEN AKSU'YA EŞLİK ETTİ

Brezilyalı oyuncu, araç içerisinde seyrederken Sezen Aksu'nun İkili Delilik şarkısına eşlik etti.

Talisca'nın o anları böyle görüntülendi...