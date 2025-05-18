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Haber Merkezi

Fenerbahçe'nin devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı yıldız futbolcu Anderson Talisca, yeteneklerini başka alanlarda da sergiliyor.

Yeşil sahadaki mücadelesini sürdüren Talisca, bir yandan da müzikle ilgili çalışmalarına devam ediyor.

Spark adıyla rap müzik piyasasında kendisine bir yer edinen Brezilyalı oyuncu, 3. stüdyo albümünü piyasaya sürdü.

11 ŞARKI YER ALIYOR

'Notas' ismini taşıyan albüm toplamda otuz dakika uzunluğundaki 11 şarkıdan oluşuyor.

Albüm, futbolcunun müzik kariyerinde bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

Rap müzikte geleneksel olarak anlatılan deneyimleri getiren sokaklardaki gençlerle olan bağlantıyı keşfetmeye çalıştığı belirtilen albüm, R&B'yi de bir kenara bırakmadan eski tarz hip hop ile yeni tarz trap'i harmanlıyor.

KONSERLER VERECEK

Yeni albümün ardından yıldız ismin, futbola ara verilecek olan yaz aylarında konserlerine başlaması ve bu takvimi yakında duyurması bekleniyor.

Maddi imkanları kısıtlı bir ortamda büyüdüğü için futbol kariyerine yönelmeyi seçtiği belirtilen Talisca'nın, büyük tutkusu müzikten de vazgeçmediği vurgulandı.

12 GOL ATTI

11 milyon euro piyasa değeri bulunan 31 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe formasını 20 kez giydi.

Başarılı oyuncu, bu karşılaşmalarda 12 gol ve 1 asistle mücadele etti.