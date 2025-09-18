Andre Onana'dan Fenerbahçe maçı sözleri!

Trabzonspor'un yeni transferi Kamerunlu kaleci Andre Onana, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Fenerbahçe ile çok önemli bir maça çıktıklarını belirten Onana, şunları dedi:

Çok önemli bir maçtı, kazanmak için sahadaydık ama bazı sebeplerden dolayı başaramadık. Geldiğim ilk günden beri burada kendimi iyi hissediyorum. Uzun yıllardır buradaymışım gibi hissettiğim için takıma yardımcı olmak istedim. Ancak galibiyet gelmedi. Hakem kararlarıyla ilgili konuşmayı çok sevmiyorum. Biz kendimize odaklanmaya çalışıyoruz. Bazen elinizde olmayan şeyler var, hakem kararları da bunlardan. Benim ne sevdiğim değil, takımın ne istediği önemli. Kendimi modern bir oyuncu olarak görüyorum. Takımın ihtiyacı neyse ona adapte olmaya çalışıyorum.

"ADAPTE OLMAM KOLAY OLDU"

Takım arkadaşlarına teşekkür eden Onana, şu şekilde konuştu:

Onların sayesinde buraya adapte olmam kolay oldu. Sanki uzun yıllardır yanlarındaymışım gibi hissediyorum. Yarışmacı ve mücadeleyi seven bir takımız. Fenerbahçe maçının büyük bölümünü 10 kişi oynadık. Böyle durumlarda mücadele etmek gerekir, biz de bunu yaptık. Belki mağlup olduk ama bu maç bizi birbirimize daha çok bağlayan, birleştiren bir karşılaşma oldu.

"YETENEKLİ VE GELECEĞİ OLAN KALECİLER VAR"

Genç kaleciler hakkında da değerlendirmelerde bulunan Onana, şu ifadeleri kullandı:

Yetenekli ve geleceği olan kaleciler var. Ben oynadığım her takımda şunu söyledim; başarılı olmak için mücadele etmeniz gerekiyor. Şans size gelecek, önemli olan o trene doğru zamanda binmektir.

"BİZ BİREYSEL BİR SPOR YAPMIYORUZ"

Eski takımı Manchester United'a da değinen tecrübeli kaleci, şunları dedi:

Biz bireysel bir spor yapmıyoruz. Kazandığınızda da kaybettiğinizde de bunu birlikte yaşıyorsunuz. Galibiyetlerde bazı detayları görmeyebilirsiniz, kayıplarda ise o detaylar öne çıkar. Manchester taraftarını çok seviyorum, onlarla iyi ilişkilerim oldu. Onlara başarılar diliyorum. Burada mücadele edeceğiz, bazen kaybedeceğiz, bazen kazanacağız. İyi bir sezon geçirmek ve başarılı olmak istiyorum.

"FUTBOL HAKKINDA NET FİKİRLERİ OLAN BİR İSİM"

Teknik Direktör Fatih Tekke hakkında da konuşan Onana, şu ifadeleri kullandı:

Taktik üzerine çok iyi duran, futbol hakkında net fikirleri olan bir isim. Kısa bir süredir birlikte çalışıyoruz ama futbolu düşünen bir hoca.

"KANIMIN SON DAMLASINA KADAR SAVAŞACAĞIM"

Uzun süredir dostu olan Rigobert Song'un Trabzonspor hakkında kendisine olumlu şeyler söylediğini belirten Onana, sözlerini şöyle noktaladı: