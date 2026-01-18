Selçuk İnan'dan mağlubiyet yorumu: Üzüntünün üstü bir şey

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Süper Lig’in 18’inci haftasında Kocaelispor sahasında konuk ettiği Trabzonspor’a 2-1 mağlup oldu.

Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, maçın ardından önemli açıklamalarda bulundu.

"ÜZÜNTÜNÜN ÜSTÜ BİR ŞEY"

Yayıncı kuruluşa konuşan Selçuk İnan, "Beraberliğe üzülecekken maçı kaybetmeye üzüldük. Üzüntünün üstü bir şey. Zorlanıyorum bir şeyler söylerken... Oyuncularımız çok iyi mücadele etti. Bu şekilde kaybetmek, onlar adına üzücü olduğu için ben de bu kadar üzülüyorum." dedi.

"KAZANMAYI BİZ HAK EDİYORDUK"

Genç teknik adam, "Kazanmayı biz hak ediyorduk ama olmadı. Futbol böyle güzel bir oyun." ifadelerini kullandı.