Anfernee Dijksteel: Başımızı dik tuttuk

Süper Lig'in 29. hafta mücadelesinde lider Galatasaray, evinde Kocaelispor ile 1-1 berabere kaldı.

Kocaelispor forması giyen Anfernee Dijksteel, Galatasaray maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"TAKIM OLARAK İYİ OYNADIK"

29 yaşındaki savunma oyuncusu, "Bugün takım olarak iyi oynadık, iyi savunma yaptık. Yine de gol yedik maalesef. Başımızı dik tutarak mücadeleye devam ettik ve beraberlik golünü bulduk." dedi.

"UYUMUMUZ ÇOK İYİ"

Anfernee Dijksteel, "Birbirimiz ile uyumumuz çok iyi. Tüm sezonu birlikte oynadık. Birbirimizin iyi kötü yönlerini çok iyi biliyoruz." sözlerini sarf etti.