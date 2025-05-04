Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget G.S.K, şampiyonluğa ulaştı

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Kadın Futbol Süper Ligi’nin 26. hafta mücadelesinde Cumali Enginar yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget G.S.K ile Metin Ülgen'in çalıştırdığı Galatasaray karşı karşıya geldi.

Son haftaya kadar Fenerbahçe ile baş başa şampiyonluk yarışı veren Fomget Gençlik son maçını 4-2 kazanarak kupayı evine götürdü.

ŞAMPİYON FOMGET OLDU

Osmanlı Stadyumu'nda oynanan maçta Başkent ekibinin gollerini 33. dakikada Suliat, 37. dakikada Altuve, 40. dakikada Kim ve 56. dakikada Mijatovic atarken deplasman ekibinin gollerini 43. dakikada Kristoffersen ve 52. dakikada Demehin kaydetti.

Bu sonuçla ligdeki puanını 70'e çıkararak ligi ilk sırada tamamlayan Fomget Gençlik Kadınlar Süper Lig'in şampiyonu oldu.

100 GOL ATTILAR

Ankara ekibi bu sezon ligde 23 galibiyet 1 beraberlik alırken yalnızca 2 mağlubiyet yaşadı.

Cumali Enginar'In öğrencileri sezon boyunca 100 kez karşı fileleri sarsarken kalesinde sadece 19 gol gördü.

SON 5 HAFTADA 40 GOL

Fomget Gençlik, Kadınlar Süper Lig'de sezon boyunca bol skorlu maçlara imza attı.

22. haftada Çekmeköy BDS'yi ağırlayan Başkent ekibi sahadan 19-0 farkla galip ayrıldı.

23 ve 24. haftalarda deplasmanda Ünye Gücü'nü 3-2, evinde Trabzonspor'u 2-1 yenen Fomget Gençlik, 25. haftada Bornova HİTAB'ı deplasmanda 12-1'lik skorla geçti.

Galatasaray galibiyetiyle birlikte Ankara ekibi son 5 haftada tam 40 gol attı.

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