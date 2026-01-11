Abone ol: Google News

Ankara Keçiörengücü, Hatayspor'a 5 attı

Ankara Keçiörengücü, 1. Lig'in 20. haftasında evinde Hatayspor'u 5-0'lık skorla mağlup etti.

Yayınlama Tarihi: 11.01.2026 15:43
  • Ankara Keçiörengücü, 1. Lig'in 20. haftasında Hatayspor'u 5-0 mağlup etti.
  • Mame Diouf, Ankara ekibinin 5 golünden 4'ünü kaydetti.
  • Bu galibiyetle Keçiörengücü 29 puana yükselirken, Hatayspor 6 puanda kaldı.

1. Lig'in 20. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında Hatayspor'u ağırladı.

Ankara Keçiörengücü, Keçiören Aktepe Stadyumu'nda yoğun kar yağışı altında oynanan maçı 5-0'lık skorla kazandı.

Ankara Keçiörengücü'nde 4 golü Mame Diouf attı.

Başkent temsilcisine galibiyeti getiren golleri 33, 45+1 ve 72 ve 88. dakikalarda Mame Diouf ile 63. dakikada Ezeh kaydetti.

LİGDEKİ DURUM

Ligde üst üste ikinci galibiyetini elde eden Ankara Keçiörengücü, 29 puana yükseldi. Ligde bu sezon galibiyeti olmayan Hatayspor, 6 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Ankara Keçiörengücü, İstanbulspor deplasmanına gidecek. Hatayspor, sahasında Manisa FK'yı konuk edecek.

