Ankara Keçiörengücü, Hatayspor'a 5 attı

- Ankara Keçiörengücü, 1. Lig'in 20. haftasında Hatayspor'u 5-0 mağlup etti.
- Mame Diouf, Ankara ekibinin 5 golünden 4'ünü kaydetti.
- Bu galibiyetle Keçiörengücü 29 puana yükselirken, Hatayspor 6 puanda kaldı.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
1. Lig'in 20. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında Hatayspor'u ağırladı.
Ankara Keçiörengücü, Keçiören Aktepe Stadyumu'nda yoğun kar yağışı altında oynanan maçı 5-0'lık skorla kazandı.
Ankara Keçiörengücü'nde 4 golü Mame Diouf attı.
Başkent temsilcisine galibiyeti getiren golleri 33, 45+1 ve 72 ve 88. dakikalarda Mame Diouf ile 63. dakikada Ezeh kaydetti.
LİGDEKİ DURUM
Ligde üst üste ikinci galibiyetini elde eden Ankara Keçiörengücü, 29 puana yükseldi. Ligde bu sezon galibiyeti olmayan Hatayspor, 6 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Ankara Keçiörengücü, İstanbulspor deplasmanına gidecek. Hatayspor, sahasında Manisa FK'yı konuk edecek.