Sergen Yalçın: Galatasaray derbisine en iyi şekilde hazırlanıp çıkacağız

Beşiktaş, Türkiye Kupası C Grubu dördüncü ve son haftasında konuk ettiği Rizespor'u 4-1 yendi.

3 galibiyet ve 1 beraberlikle grup etabını yenilgisiz lider tamamlayan Beşikteş, çeyrek finale adını yazdırdı.

Mücadelenin ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "Karma bir takım vardı, iyi oynadık. Taraftar desteği vardı, onların hep yanımızda olmasını istiyoruz. Türkiye Kupası öncelikli hedef. Lider çıkmak önemli, ilk maçı iç sahada oynayacağız. Grup bölümü başarılı geçti. Rakiplere ve devamına bakacağız" ifadelerini kullandı.

DERBİ YORUMU

Yalçın, hafta sonu oynanacak derbi hakkında, "Galatasaray ile zor bir maça çıkacağız. Güçlü ve iddialı bir takım. Taraftarımız merak etmesin, Galatasaray derbisine en iyi şekilde hazırlanıp çıkacağız" derken daha önce adı kulüple anılan Altay Bayındır için sorulan soruya, "Bu sorulara cevap vermenin zamanı değil. Kupa, lig oynuyoruz. Transfer dönemi gelince konuşuruz bu konuları" yanıtını verdi.

"TÜRKİYE KUPASI, AVRUPA'YA GİTMENİN EN KOLAY YOLU"

Düzenlenen basın toplantısında da konuşan Sergen Yalçın, "Gruplar başladığında hedefimiz grubu birinci sırada bitirmekti. Bugün ilk hedefimize ulaştık. Türkiye Kupası bizim ilk sıradaki hedefimiz. Bizim için değerli, Avrupa'ya gitmenin en kolay yolu. Buraya ağırlık veriyoruz. Buraya kadar iyi geldik. Bundan sonraki süreçte sonuna kadar gidip kupayı kazanmak istiyoruz. Umarım bundan sonrası bizim için kolay olur" dedi.

Beşiktaş'ın aldığı istikrarlı sonuçlarla ilgili bir soruya Yalçın, "Başlangıçta lige adapte olmakta ve maç kazanmakta problemler yaşadık. Beşiktaş buna alışık değildir. Sonra toparlanma süreci oldu, transferler yaptık. Yoğun bakımdaydık, odaya çıktık. Durumumuzu böyle düşünebilirsiniz. Hala istediğimiz konumda değiliz. Onu sağlamak için hepimiz çok çalışıyoruz. Çocuklar çok mücadele ediyorlar. Umarım bundan sonra Beşiktaş'ı olması gereken yere hep birlikte getiririz" ifadelerini kullandı.