Ankara Keçiörengücü ile Amed Sportif Faaliyetler yenişemedi

1. Lig'de 28. hafta maçında Ankara Keçiörengücü ile Amed Sportif Faaliyetler karşı karşıya geldi.

İki takım maçta birer kez öne geçti, mücadele 2-2 berabere bitti.

4 GOL VAR KAZANAN YOK

Ankara Keçiörengücü, 8. dakikada Mame Biram Diouf'un golüyle maçta 1-0 öne geçti.

Amed Sportif Faaliyetler, 17. dakikada Mbaye Diagne ile durumu 1-1 yaptı. 28. dakikada Daniel Mosquera'nın golüyle konuk ekip deplasmanda 2-1'lik üstünlük sağladı.

Karşılaşmanın 79. dakikasında ilk golü atan Diouf bu kez asist yaptı ve Odise Roshi'nin golüyle durum 2-2 oldu. Kalan bölümde başka gol çıkmadı.

LİGDEKİ DURUMLARI

Bu beraberlik sonrası Ankara Keçiörengücü 40 puana ulaştı. Amed Sportif Faaliyetler puanını 55 yaptı.

Gelecek hafta 1. Lig'de Ankara Keçiörengücü, Sivasspor'a konuk olacak. Amed Sportif Faaliyetler, Serik Spor'u ağırlayacak.