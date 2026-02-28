Victor Osimhen'den penaltı pozisyonuna yorum: Bir temas vardı

Süper Lig'in 24. haftasında konuk ettiği Alanyaspor'u 3-1 yenen Galatasaray'da golcü oyuncu Victor Osimhen, gelecek hafta Beşiktaş'la zor bir maça çıkacaklarını ve 3 puan hedeflediklerini söyledi.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Osimhen, sözlerine Galatasaray'da mutlu olduğunu belirterek başladı.

"BU DURUMUN KİMSEYLE ALAKASI YOK"

Son dönemde attığı bazı gollerin ardından çok sevinmemesiyle ilgili soruyu yanıtlayan Osimhen, "Bu durumun kimseyle alakası yok. Her oyuncu duygusaldır. Çoğu zaman kutlama yapıyorum ama yapmadığım zamanlar da oluyor. Son maçta duygusal bir sebebim vardı. Geldiğimden bu yana hocayla, taraftarla, başkanla, genel olarak herkesle hem ben hem de ailem çok iyi vakit geçiriyoruz. Her şeyi bizim için çok kolaylaştırıyorlar. İçimden geldiğinde bu tarz kutlamaları yapıyorum. Kimseyle bir sıkıntım yok. Kulübümü, hocamı, başkanımı, taraftarları seviyorum. Karşılıklı sevgi ve saygı çerçevesinde işlerimizi yürütüyoruz. Geldiğimden bu yana yaşadıklarım için çok müteşekkirim." ifadelerini kullandı.

"ONLARIN STADINA GİDECEĞİZ"

Gelecek hafta oynanacak Beşiktaş derbisiyle ilgili konuşan Osimhen, kritik bir 90 dakikanın kendilerini beklediğini dile getirdi.

Kendisinin ve takımının maç maç baktığının altını çizen Nijeryalı futbolcu, "Onların stadına gideceğiz, bizi çok kaliteli bir takım bekliyor. Bizim de çok kaliteli bir takımımız var, herkes kendisine çok inanıyor. Büyük bir mücadele olacağına şüphe yok. Üç puan için oraya çıkacağız. Kolay olmayacak. Takımımızın kalitesini biliyoruz ve iyi bir mücadele bizi bekliyor diye düşünüyoruz. Önce Beşiktaş maçı var, ardından Liverpool maçı var ama öncesinde de bugün oynadığımız rakibimizle kupa maçımız var. Maç maç gidiyoruz ve sezon sonuna kadar da birçok maç var önümüzde." açıklamasını yaptı.

"İLKAY ÇOK SAYGI DUYDUĞUM BİRİSİ"

Alanyaspor mücadelesinde İlkay Gündoğan'ın oyuna girdikten sonra kaptanlık pazubendini kendisine getirmesiyle ilgili de konuşan Osimhen, şunları söyledi:

İlkay çok saygı duyduğum birisi, çok kıymetli biri benim için. Milyonlarca futbolseverin de dünya çapında tanıdığı ve sevdiği biri. Birey olarak da inanılmaz. Sakin, motive edici. Bir şey söylemek istediğimizde konuşabileceğimiz bir isim. Çok vizyonerdir. Top gelmeden ne olacağını bilir, bir sonraki adımın farkındadır. İlkay pazubendini bana getirdiğinde garip geldi. Bize liderlik yapması için ben de geri verdim. Orta sahaya her geldiğinde bize yardımcı olan çok saygıdeğer ve sevgiyi hak eden bir insan olduğunu düşünüyorum. Bana vermesi garip geldi, kabul etmeyip, gösterdiğim saygı ve duyduğum sevgiden dolayı bize liderlik etmesi için geri verdim kendisine.

"BENİ İNANILMAZ HİSSETTİRDİLER"

Galatasaray taraftarının kendisi için bir koreografi hazırlığında olmasıyla ilgili bilgisi olmadığını belirten Osimhen, bu durumun kendisi için sürpriz olduğunu belirtti.

Sarı-kırmızılı kulübe geldiğinden bu yana kendisi için yapılanların çok kıymetli olduğunu vurgulayan golcü futbolcu, "Beni inanılmaz hissettirdiler. İlk başta kiralık gelmiştim. O zamandan bu yana destekliyorlar. Kelimeler yetmiyor. Sevgi dolu, futbolun ötesinde oyuncularla güzel bağ oluşturan, inanılmaz hisler oluşturan bir taraftarımız var. Çok mutluyum. Onlara müteşekkirim. Yazdıkları şeye de katılıyorum, biz bir aileyiz ve aile her şeyden önemlidir. Bu çok sevdiğim kulüpte, sevdiğim insanlarla çalışıyorum. Taraftarlar da her zaman arkamda. İyi günde, kötü günde hep birlikte mücadele ediyoruz. Her anın keyfini çıkarmaya çalışıyorum." diye konuştu.

"BİR TEMAS VARDI"

Alanyaspor karşısında penaltı tartışmalarının olduğu bir pozisyonla ilgili de konuşan Osimhen, "Bir temas vardı. Topa sonradan mı dokundu yoksa öncesinde mi dokundu bilmiyorum. Hakem haklıydı herhalde galiba orada. Tartışmak da istemedim. Belki ben dokunmuşumdur, belki rakip dokunmuştur tam bilmiyorum ama önemli olan maçı kazanmaktı." diyerek sözlerini tamamladı.