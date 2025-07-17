Ankaragücü, Efkan Bekiroğlu ile yollarını ayırdı

2. Lig ekiplerinden Ankaragücü Kulübü, orta saha oyuncusu Efkan Bekiroğlu ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıklarını duyurdu.

Ankaragücü Kulüp Basın Sözcüsü Cem Koçyiğitoğlu, Efkan Bekiroğlu'yla karşılıklı anlaşarak sözleşmesinin sonlandırıldığını belirtti.

"KARİYERİNİN GERİ KALANINDA BAŞARILAR DİLERİZ"

Koçyiğitoğlu, şunları dedi:

Bu anlaşma ile kulübümüz; oyuncunun gelecek sezonki yaklaşık 800 bin euro yüksek mali yükünden, geçmiş dönem alacaklarından, vergi taahhütlerinden, faizlerinden ve menajer ücretlerinden kurtulmuş, ayrıca bonservis geliri elde etmiştir. Efkan Bekiroğlu'na kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür eder, kariyerinin geri kalanında başarılar dileriz. Kadro yapılanmamız, yönetim kurulumuz ve teknik direktörümüz Mustafa Kaplan'ın hazırladığı çalışma raporları doğrultusunda kararlılıkla devam etmektedir.