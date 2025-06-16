Ankaragücü, Keçiören Belediyesi ile iş birliğine imza attı

Ankaragücü Başkanı Gazi Ercüment Tekin ve yönetim kurulu üyeleri, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ı makamında ziyaret etti.
Görüşmede mali destek başta olmak üzere çeşitli alanlarda iş birliği konuları ele alındı.
ANKARAGÜCÜ'NE DESTEK
Anlaşma kapsamında Keçiören'in işlek noktalarında ve alışveriş merkezlerinde Ankaragücü Store stantları açılacak, Keçiörenli iş insanlarıyla kulübü bir araya getirecek organizasyonlar düzenlenecek ve ilçedeki billboard alanları Ankaragücü'ne destek amacıyla kullanılacak.
DESTEK ARTARAK DEVAM EDECEK
Ziyaret sırasında, belediyeden aldığı bir yıllık maaşını Ankaragücü'ne bağışlayacağını açıklayan Özarslan, kulübün Ankara'nın en kıymetli değerlerinden biri olduğunu belirterek, desteğin artarak devam edeceğini dile getirdi.
İş birliğinin bir diğer adımı olarak Keçiören Belediyesi önünde lisanslı ürünlerin satılacağı stantların yanı sıra taraftar etkinlikleri ve çocuklara yönelik sportif aktivitelerin düzenleneceği "Ankaragücü Panayır Alanı" kurulması kararlaştırıldı.
"KULÜBÜMÜZÜN GELECEĞİ ADINA ÖNEMLİ BİR ADIMDIR"
Yapılan iş birliğinin önemine dikkati çeken Ankaragücü Başkanı Gazi Ercüment Tekin, şu ifadeleri kullandı:
Keçiören Belediyesi ile yapılan bu anlamlı iş birliği, kulübümüzün geleceği adına önemli bir adımdır. Başkanımızın hem maddi hem manevi destekleri bizleri son derece memnun etmiştir. Camiamız adına kendilerine teşekkür ediyorum.
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