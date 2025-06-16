Ankaragücü, Keçiören Belediyesi ile iş birliğine imza attı

AA & Ensonhaber

Ankaragücü Başkanı Gazi Ercüment Tekin ve yönetim kurulu üyeleri, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ı makamında ziyaret etti.

Görüşmede mali destek başta olmak üzere çeşitli alanlarda iş birliği konuları ele alındı.

ANKARAGÜCÜ'NE DESTEK

Anlaşma kapsamında Keçiören'in işlek noktalarında ve alışveriş merkezlerinde Ankaragücü Store stantları açılacak, Keçiörenli iş insanlarıyla kulübü bir araya getirecek organizasyonlar düzenlenecek ve ilçedeki billboard alanları Ankaragücü'ne destek amacıyla kullanılacak.

DESTEK ARTARAK DEVAM EDECEK

Ziyaret sırasında, belediyeden aldığı bir yıllık maaşını Ankaragücü'ne bağışlayacağını açıklayan Özarslan, kulübün Ankara'nın en kıymetli değerlerinden biri olduğunu belirterek, desteğin artarak devam edeceğini dile getirdi.

İş birliğinin bir diğer adımı olarak Keçiören Belediyesi önünde lisanslı ürünlerin satılacağı stantların yanı sıra taraftar etkinlikleri ve çocuklara yönelik sportif aktivitelerin düzenleneceği "Ankaragücü Panayır Alanı" kurulması kararlaştırıldı.

"KULÜBÜMÜZÜN GELECEĞİ ADINA ÖNEMLİ BİR ADIMDIR"

Yapılan iş birliğinin önemine dikkati çeken Ankaragücü Başkanı Gazi Ercüment Tekin, şu ifadeleri kullandı: