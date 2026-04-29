Aziz Yıldırım'dan adaylık sorusuna cevap

Seçim kararı alan Fenerbahçe’de başkan adaylığı merak konusu olan eski başkan Aziz Yıldırım, yaptığı açıklamada adaylık sorusuna da yanıt verdi.

"KİM ADAY KİM DEĞİL, HERKESİ BİR GÖRELİM"

Aziz Yıldırım, TV100'e yaptığı özel açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Her şey berraklaşsın. Kim aday kim değil, herkesi bir görelim. Her şey durulsun, açıklama yapacağım.



Benim illa başkan olma derdim yok ama Fenerbahçe'ye katkı sağlayabilirsek ve hep beraber çocukların ağlamasını önleyebilecek bir oluşum yer alırsa o zaman bakarız.