Ankaragücü'nden öğrencilere karne hediyesi

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Ankaragücü'nün yöneticileri sınıflarını birincilikle bitiren öğrencilere forma hediye etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Ankara Cemil Meriç Anadolu Lisesi'nde düzenlenen karne törenine öğretmen ve öğrencilerin yanı sıra Ankaragücü Başkan Vekili Cem Koçyiğitoğlu, Ankaragücü Stat Sorumlusu İsmet Beltan ile bir grup Ankaragücü taraftarı da katıldı.

HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKİLDİ

Açıklamada, törenin ardından 9, 10, 11 ve 12. sınıfların dönem birincilerine Ankaragücü forması hediye edildiği ve öğrencilerle hatıra fotoğrafı çekildiği bildirildi.