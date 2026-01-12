Ankaragücü'nün olağanüstü genel kurulu ertelendi

- Ankaragücü'nün olağanüstü genel kurulu, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için 20 Ocak'a ertelendi.
- Genel kurul, çoğunluğa bakılmaksızın 20 Ocak Salı günü yapılacak.
- Toplantı, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'nde saat 14.00'te gerçekleşecek.
2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Ankaragücü Kulübü'nün olağanüstü genel kurulu, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için 20 Ocak'a ertelendi.
Başkent ekibinden yapılan açıklamaya göre Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'ndeki olağanüstü genel kuruluda, yeterli çoğunluğa ulaşılamadı.
20 OCAK'TA YAPILACAK
Ankaragücü Olağanüstü Genel Kurulu, çoğunluğa bakılmaksızın 20 Ocak Salı günü aynı yerde, saat 14.00'te yapılacak.