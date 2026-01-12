Abone ol: Google News

Ankaragücü'nün olağanüstü genel kurulu ertelendi

Ankaragücü, olağanüstü genel kurulun çoğunluğa bakılmaksızın 20 Ocak Salı günü yapılacağını duyurdu.

Yayınlama Tarihi: 12.01.2026 14:35
2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Ankaragücü Kulübü'nün olağanüstü genel kurulu, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için 20 Ocak'a ertelendi.

Başkent ekibinden yapılan açıklamaya göre Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'ndeki olağanüstü genel kuruluda, yeterli çoğunluğa ulaşılamadı.

20 OCAK'TA YAPILACAK

Ankaragücü Olağanüstü Genel Kurulu, çoğunluğa bakılmaksızın 20 Ocak Salı günü aynı yerde, saat 14.00'te yapılacak.

