Anlaşma sağlandı: Marco Asensio adım adım Fenerbahçe'ye

Transferde sadece Jhon Duran'ı açıklayan Fenerbahçe, Mourinho'nun "Oyuncular 14 Temmuz'daki Portekiz kampına yetişsin" isteğinden sonra gaza bastı…

10 numara için Marco Asensio'da mutlu sona ulaştı.

Geçen sezonun ikinci yarısını Aston Villa'da kiralık geçiren oyuncunun 2026'ya kadar bonservisini elinde tutan PSG'den onayı alan sarı-lacivertliler, 29 yaşındaki futbolcu ile ilk teması online kurdu.

OTURACAĞI EV BİLE HAZIR

Tecrübeli orta saha kendisine yapılan sunumdan etkilendi.

Oturacağı evi beğenen ve onaylayan Asensio, yıllık 9 milyon euro olan maaş teklifinin artırılmasını istedi.

PÜRÜZ ÇIKMAZSA İMZAYA GELİYOR

Kulübünde 12 milyon euro kazanan futbolcu için şartlar zorlandı ve yüz yüze görüşme için sözleşildi.

Fenerbahçe, Asensio ile yaptığı bu görüşmede anlaşma sağladı ve İspanyol yıldız, İstanbul'a davet edildi.

Asensio'nun pürüz çıkmaması halinde Fenerbahçe'ye imza atması bekleniyor.

ASTON VILLA'DA 21 MAÇTA 8 GOL ATTI

Öte yandan geçen sezonun ikinci yarısında Premier Lig ekibi Aston Villa'ya kiralanan Asensio, İngiliz ekibindeki performansıyla dikkat çekti.

Asensio, Aston Villa'da 21 maçta 8 gol attı ve 1 asist yaptı.