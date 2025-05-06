Anneler Günü'nde 1038 kadın Kayserispor-Antalyaspor maçını ücretsiz takip edecek

AA & Ensonhaber

Süper Lig'in 35. haftasında Antalyaspor'u konuk edecek Kayserispor, Anneler Günü dolayısıyla 1038 kadın taraftarı maçın oynanacağı Kayseri Stadyumu'nda ücretsiz konuk edecek.

Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından "Kayserispor Passolig'i olan kadınlarımızı #ŞehrinKalbi'ne davet ediyoruz" başlıklı hashtag ile yapılan paylaşımda, kadın taraftarlar 12 Mayıs Pazartesi günü saat 20.00'de Antalyaspor'la oynanacak maça davet edildi.

"BİLETLER ÜCRETSİZ OLACAK"

Anneler Günü dolayısıyla 1038 kadın taraftarın maça ücretsiz alınacağı belirtilen paylaşımda, şu ifadelere yer verildi: