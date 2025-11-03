Antalyaspor deplasmanda Eyüpspor'u yendi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Süper Lig'in 11. haftasında Eyüpspor, Antalyaspor'u ağırladı.

Mücadeleyi 1-0'lık skorla kazanmayı başaran Antalyaspor'un golünü 75. dakikada Yohan Boli kaydetti.

Bu sonuçla Erol Bulut yönetiminde ilk galibiyetini alan ve 5 maç sonra kazanarak puanını 13 yapan Antalyaspor, ligdeki bir sonraki maçında Beşiktaş'ı konuk edecek.

8 puanda kalan Eyüpspor ise Samsunspor deplasmanına gidecek.

EYÜPSPOR: 0 - ANTALYASPOR: 1

Hakemler: Alper Akarsu, Murat Tuğberk Curbay, Mücahid Adem Çelebi

Eyüpspor: Felipe, Calegari, Robin Yalçın, Mujakic, Umut Meraş (Dk. 77 Emir Ortakaya), Kerem Demirbay, Legowski (Dk. 67 Taşkın İlter), Halil Akbunar (Dk. 59 Ampem), Yalçın Kayan (Dk. 68 Emre Akbaba), Serdar Gürler (Dk. 77 Umut Bozok), Thiam

Antalyaspor: Abdullah Yiğiter, Bünyamin Balcı, Giannetti, Ceesay, Dzhikiya, Samet Karakoç (Dk. 70 Paal), Saric (Dk. 87 Hüseyin Türkmen), Abdülkadir Ömür, Safuri (Dk. 79 Cvancara), Van de Streek (Dk. 46 Soner Dikmen), Boli

Gol: Dk. 75 Boli (Antalyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 39 Dzhikiya, Dk. 78 Safuri (Antalyaspor), Dk. 55 Serdar Gürler, Dk. 81 Thiam (Eyüpspor)