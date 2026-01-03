Anthony Musaba: Fenerbahçe'ye transferim kariyerimdeki en iyi an

Fenerbahçe, Samsunspor'dan transfer ettiği 25 yaşındaki Hollandalı futbolcu Anthony Musaba ile 4,5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Sezon başında transfer olduğu Samsunspor ile tüm kulvarlarda çıktığı 22 maçta 6 gol kaydeden Musaba, 2019'da başladığı profesyonel kariyerinde NEC Nijmegen, Cercle Brugge, Heerenveen, Metz ve Sheffield Wednesday takımlarından forma giydi.

Hollanda 21 Yaş Altı Takımı'nda 3 kez forma giyen Musaba, sağlık kontrolünden de geçti.

"KARİYERİMDEKİ EN İYİ AN"

Anthony Musaba, Fenerbahçe'nin internet sitesinde transfere ilişkin görüşlerini paylaştı.

Fenerbahçe'nin Türkiye'deki en iyi kulüp olduğunu belirten Musaba, "Dünyadaki en iyi kulüplerden de biri. Mükemmel bir his. Fenerbahçe'de oynamak bence her genç futbolcunun hayali. Duygularım zirvede. Herkes beni çok iyi karşıladı. Bu, kulüp için her şeyimi vermem adına bana ekstra bir motivasyon kattı" ifadelerini kullandı.

Transferi dolayısıyla çok mutlu olduğunu dile getiren Musaba, "Dürüst olmak gerekirse kasım ayından itibaren Fenerbahçe'nin ilgisi olduğuna dair bir şeyler söylendiğini sanıyorum ama ben bunu bilmiyordum. Ailem de bilmiyordu. Ancak çok kısa bir süre önce bunun gerçekten somut olduğunu öğrendik. Ben ve ailem bunun kesinleştiğini anladığımız andan itibaren bu durum tam anlamıyla bir hayalin gerçekleşmesi gibiydi. Gerçekten de bir rüyanın gerçeğe dönüşmesi oldu. Hislerim mükemmeldi. Kariyerimin en iyi anı kesinlikle bu. Fenerbahçe'ye imza atmak ve bu anın gerçekleşmesi benim için çok özel" diye konuştu.

Taraftarlara da çağrıda bulunan Musaba, "Bir süredir şampiyonluk kazanamadık. Bu yüzden bizim için hedef, bu sezon o kupayı yeniden evimize getirmek. Bunu başarmak için her an elimizden gelen her şeyi yapacağız. Amacımız kupalar kazanmak. Buna Süper Kupa'yı alarak başlamak istiyoruz. Kupada da hedefimiz var ama özellikle lig şampiyonluğunu tekrar buraya getirmek istiyoruz" şeklinde görüş belirtti.