Ertan Torunoğulları'ndan Fenerbahçe taraftarına transfer mesajı

Fenerbahçe, Samsunspor'dan transfer ettiği 25 yaşındaki Hollandalı futbolcu Anthony Musaba ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları, Musaba'nın oyun sisteminde fark yaratacağına ve Süper Lig şampiyonluğuna ulaşmalarında çok büyük rol oynayacağına inandığını söyledi.

"DİĞER TRANSFERLERİMİZİ DE YAPACAĞIZ"

Musaba'nın kadroya dahil edilmesi ve transfer çalışmalarıyla ilgili konuşan Torunoğulları, şunları kaydetti:

Musaba'yı hocamız çok beğeniyor ve istiyordu. Oyuncu da kulübümüzü çok istiyordu. İnanıyorum ki hocamızın oyun sisteminde fark yaratacak ve şampiyon olmamızda katkısı çok büyük olacak. Transferlerle ilgili taraftarlarımız rahat olsun. Başkanımız 24 saat kulüpte. Bütün mesaisini transfere harcıyor. Adana'daki Samsunspor maçından sonra hız verip diğer transferlerimizi de yapacağız. Bu transfer sürecinde Samsunspor Başkanı'na ve yönetimine de teşekkür ederiz. Bize herhangi bir zorluk çıkarmadılar. Oyuncumuzun maça yetişmesi için gereken yardımları yaptıkları için camiamız adına onlara da teşekkür ediyoruz. Kulübümüze hayırlı ve uğurlu olsun. Diğer transferlerimiz de sırayla gelecek.