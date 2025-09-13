Antalyaspor, Samsunspor karşısında galip geldi

Süper Lig'in 5. haftasında Antalyaspor, deplasmanda Samsunspor'a konuk oldu.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Antalyaspor, 2-1 kazanmayı başardı.

KAZANAN ANTALYASPOR

Antalyaspor'a karşılaşmada galibiyeti getiren golleri 21. dakikada Soner Dikmen ve 46. dakikada Georgiy Dzhikiya kaydetti.

Samsunspor'un tek golü ise 51. dakikada Carlo Holse'den geldi.

2 MAÇ SONRA GALİBİYET

Bu sonuçla birlikte Antalyaspor, 2 maçlık mağlubiyet serisinin ardından yeniden galibiyetle tanıştı ve maç fazlasıyla 9 puan ile 3. sırada yer aldı.

Samsunspor ise 4. maçında ilk mağlubiyetini yaşadı ve maç eksiğiyle 7 puan ile 7. sırada konumlandı.

SIRADAKİ MAÇLAR

Ligde gelecek hafta Samsunspor, Kasımpaşa'yı konuk edecek. Antalyaspor, Kayserispor'u ağırlayacak.