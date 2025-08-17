Abone ol: Google News

Antalyaspor'a Gençlerbirliği karşısında tek gol yetti

Antalyaspor, Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği'ni 1-0'lık skorla mağlup etti.

Yayınlama Tarihi: 17.08.2025 21:07
Süper Lig'in 2. hafta mücadelesinde Gençlerbirliği ile Antalyaspor karşı karşıya geldi.

Eryaman Stadyumu'nda oynanan müsabakayı konuk ekip Antalyaspor, 1-0'lık skorla kazandı.

Antalyaspor'a galibiyeti getiren tek golü 81. dakikada Nikola Storm kaydetti.

9 SENE SONRA BİR İLK

Antalyaspor, bu galibiyetle birlikte tam 9 yıl aradan sonra lige 2'de 2 yaparak başlamış oldu.

GENÇLERBİRLİĞİ PUANLA TANIŞAMADI

Bu sonucun ardından Antalyaspor, puanını 6'ya yükseltti. Gençlerbirliği ise 0 puanda kaldı.

ANTALYASPOR'UN RAKİBİ TRABZONSPOR

Süper Lig'in gelecek haftasında Gençlerbirliği, Gaziantep Fk deplasmanına gidecek. Antalyaspor, Trabzonspor'a konuk olacak.

Eshspor Haberleri