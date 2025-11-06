Erol Bulut'un köstebek iddiasının ardından berberin tesislere girişi yasaklandı

- Erol Bulut, Antalyaspor'un maç stratejilerinin sızdırıldığını iddia etti.
- Başakşehir maçı öncesi takım bilgilerini rakip takıma sızdırmakla suçlanan berber Gazi Alp Erken'in kulüp tesislerine girişi yasaklandı.
- Suçlamaları hem Başakşehir hem de Eyüpspor yalanladı.
Süper Lig'de Antalyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut'un "Casusluk" iddiası ortalığı karıştırmıştı.
Antalyaspor'un Eyüpspor'la oynadığı maçtan sonra konuşan Bulut, bir hafta önce oynadıkları Başakşehir karşılaşmasından önce takım bilgilerinin rakip takım hocasına aktarıldığını ileri sürmüştü.
KÖSTEBEK İDDİASI ORTALIĞI KARIŞTIRMIŞTI
Bulut, “Maalesef geçen hafta Başakşehir maçından önce bütün bilgilerimizi kulübün içinde olan birisi rakip takımdan Nuri Hoca’ya (Şahin) aktarmış. Bu maalesef bu maçtan (Eyüpspor) önce de oldu” dedi.
Bu sözlerin ardından hem Başakşehir hem de Eyüpspor iddiaları yalanladı.
Antalyaspor'da ise bilgileri kimin sızdırdığına dair araştırma yapıldı.
FATURA BERBERE KESİLDİ
Bunan ardından fatura Antalyaspor berberi Gazi Alp Erken’e kesildi.
Erken'in Başakşehir karşılaşması öncesi rakip çalıştırıcı Nuri Şahin'i traş ettiği ortaya çıktı. Berberin tesislere girişi yasaklandı.