Erol Bulut'un köstebek iddiasının ardından berberin tesislere girişi yasaklandı

Süper Lig'de Antalyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut'un "Casusluk" iddiası ortalığı karıştırmıştı.

Antalyaspor'un Eyüpspor'la oynadığı maçtan sonra konuşan Bulut, bir hafta önce oynadıkları Başakşehir karşılaşmasından önce takım bilgilerinin rakip takım hocasına aktarıldığını ileri sürmüştü.

KÖSTEBEK İDDİASI ORTALIĞI KARIŞTIRMIŞTI

Bulut, “Maalesef geçen hafta Başakşehir maçından önce bütün bilgilerimizi kulübün içinde olan birisi rakip takımdan Nuri Hoca’ya (Şahin) aktarmış. Bu maalesef bu maçtan (Eyüpspor) önce de oldu” dedi.

Bu sözlerin ardından hem Başakşehir hem de Eyüpspor iddiaları yalanladı.

Antalyaspor'da ise bilgileri kimin sızdırdığına dair araştırma yapıldı.

FATURA BERBERE KESİLDİ

Bunan ardından fatura Antalyaspor berberi Gazi Alp Erken’e kesildi.

Erken'in Başakşehir karşılaşması öncesi rakip çalıştırıcı Nuri Şahin'i traş ettiği ortaya çıktı. Berberin tesislere girişi yasaklandı.