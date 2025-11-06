Abone ol: Google News

Erol Bulut'un köstebek iddiasının ardından berberin tesislere girişi yasaklandı

Erol Bulut'un Başakşehir karşılaşması sonrası söylediği 'Taktiklerimizi kulübün içinden biri sızdırdı' açıklamasının ardından Antalyaspor'da berber Gazi Alp Erken’in tesislere girişi yasaklandı.

Yayınlama Tarihi: 06.11.2025 16:16
  • Erol Bulut, Antalyaspor'un maç stratejilerinin sızdırıldığını iddia etti.
  • Başakşehir maçı öncesi takım bilgilerini rakip takıma sızdırmakla suçlanan berber Gazi Alp Erken'in kulüp tesislerine girişi yasaklandı.
  • Suçlamaları hem Başakşehir hem de Eyüpspor yalanladı.

Süper Lig'de Antalyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut'un "Casusluk" iddiası ortalığı karıştırmıştı.

Antalyaspor'un Eyüpspor'la oynadığı maçtan sonra konuşan Bulut, bir hafta önce oynadıkları Başakşehir karşılaşmasından önce takım bilgilerinin rakip takım hocasına aktarıldığını ileri sürmüştü.

KÖSTEBEK İDDİASI ORTALIĞI KARIŞTIRMIŞTI

Bulut, “Maalesef geçen hafta Başakşehir maçından önce bütün bilgilerimizi kulübün içinde olan birisi rakip takımdan Nuri Hoca’ya (Şahin) aktarmış. Bu maalesef bu maçtan (Eyüpspor) önce de oldu” dedi.

Bu sözlerin ardından hem Başakşehir hem de Eyüpspor iddiaları yalanladı.

Antalyaspor'da ise bilgileri kimin sızdırdığına dair araştırma yapıldı.

FATURA BERBERE KESİLDİ 

Bunan ardından fatura Antalyaspor berberi Gazi Alp Erken’e kesildi.

Erken'in Başakşehir karşılaşması öncesi rakip çalıştırıcı Nuri Şahin'i traş ettiği ortaya çıktı. Berberin tesislere girişi yasaklandı.

