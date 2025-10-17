Antalyaspor'dan TFF'ye hakem tepkisi

Antalyaspor'dan yapılan yazılı açıklamada kulüp olarak Türk futbolunun adalet, emek ve saygı temelleri üzerinde yükselmesi gerektiğine inandıkları belirtildi.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan hakem atamalarının her hafta olduğu gibi bu hafta da kamuoyunun dikkatle takip ettiği bir konu olduğuna işaret edilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Ligin geride kalan 8 haftalık sürecinde takımımıza tam 4 kez tecrübesiz hakemler atanmış, milli ara öncesinde oynadığımız Rizespor karşılaşmasında da yine kariyerinin başında olan bir hakem görev yapmıştır. Geçtiğimiz haftalarda tecrübesiz hakemlerin görev aldığı maçlarda yaşanan tartışmalı kararların etkisi hala gündemdeyken benzer bir atamanın yeniden yapılması camiamızda ve futbol kamuoyunda doğal olarak bazı soru işaretlerini beraberinde getirmiştir. Bununla birlikte Antalyaspor camiası olarak biz, her koşulda oyunun adaletine ve sahadaki emeğe olan inancımızı korumaya devam ediyoruz.

"YETKİLİLERİ DAHA DİKKATLİ VE ÖZENLİ OLMAYA DAVET EDİYORUZ"

Türk futbolunun geleceği adına genç hakemlerin gelişimini destekledikleri kaydedilen açıklamada şunlar kaydedildi: