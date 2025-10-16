Süper Lig'de 9. haftanın hakemleri belli oldu

Süper Lig'de 9. hafta heyecanı; 18 Ekim Cumartesi, 19 Ekim Pazar ve 20 Ekim Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak.
Söz konusu müsabakalarda görev alacak hakemler de Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden duyuruldu.
Süper Lig'de 9. haftanın programı ve maçlarda düdük çalacak hakemler şöyle:
18 Ekim Cumartesi
14.30 Konyaspor - Kocaelispor: Kadir Sağlam
17.00 Beşiktaş - Gençlerbirliği: Oğuzhan Çakır
17.00 Çaykur Rizespor - Trabzonspor: Halil Umut Meler
20.00 RAMS Başakşehir - Galatasaray: Atilla Karaoğlan
19 Ekim Pazar
14.30 Kayserispor - Samsunspor: Ümit Öztürk
17.00 Corendon Alanyaspor - Göztepe: Ali Yılmaz
17.00 Gaziantep FK - Antalyaspor: Erdem Mertoğlu
20.00 Fenerbahçe - Fatih Karagümrük: Ali Şansalan
20 Ekim Pazartesi
20.00 Eyüpspor - Kasımpaşa: Cihan Aydın