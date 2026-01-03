Anthony Musaba Fenerbahçe’de: Sarı-lacivertliler 4.5 yıllık imzayı duyurdu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Fenerbahçe kulübün resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, 25 yaşındaki Hollandalı kanat oyuncusunun artık Fenerbahçe forması giyeceği belirtilirken, Musaba’nın 20 numaralı formayı taşıyacağı da netlik kazandı.

İMZA TÖRENİ KULÜP BİNASINDA

Fenerbahçe Kulübü’nden yapılan açıklamada, imza töreninin kulüp binasında gerçekleştirildiği ifade edildi.

Törende, Futbol Şubesi’nden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları, Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeleri Ömer Topbaş ve Turgay Terzi ile Sportif Direktör Devin Özek yer aldı.

"DİĞER TRANSFERLERİMİZ DE SIRAYLA GELECEK"

Transfer sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ertan Torunoğulları, Musaba’nın teknik direktörün özellikle istediği bir oyuncu olduğunu vurguladı.

Torunoğulları, “Devre arasındaki ilk transferimizi yaptık. Hem hocamız hem de oyuncu bu transferi çok istiyordu. Musaba’nın oyun sistemimize önemli katkı sağlayacağına inanıyoruz. Taraftarlarımız müsterih olsun, başkanımız ve futbol komitemiz transfer çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Diğer transferlerimiz de sırayla gelecek” ifadelerini kullandı.

"HIZI VE GÜCÜYLE FARK YARATACAK"

Sportif Direktör Devin Özek ise Musaba’nın fiziksel özelliklerine dikkat çekerek, “Anthony Musaba çok dinamik, son derece hızlı ve çalışma disiplini yüksek bir oyuncu. İlk günden itibaren Fenerbahçe için oynamaya fazlasıyla motiveydi. Hızı ve gücüyle kadromuza yeni bir boyut kazandıracak” dedi.

"KARİYERİMİN EN ÖZEL ANI"

Yeni transfer Anthony Musaba da duygularını paylaşarak, Fenerbahçe’ye imza atmanın kariyerindeki en özel an olduğunu söyledi.

Hollandalı futbolcu, “Fenerbahçe ligdeki ve ülkedeki en büyük kulüp. Burada oynamak her futbolcunun hayali. Bu benim için bir rüyanın gerçeğe dönüşmesi. Hedefimiz şampiyonluğu yeniden bu camiaya getirmek. Bunun için sahada her şeyimizi vereceğiz” diye konuştu.