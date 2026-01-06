Abone ol: Google News

Anthony Musaba, gözyaşlarına hakim olamadı

Fenerbahçe'nin yeni transferi Anthony Musaba, Samsunspor maçının ardından gözyaşlarını tutamadı.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 06.01.2026 22:43
Anthony Musaba, gözyaşlarına hakim olamadı
  • Fenerbahçe'nin yeni transferi Anthony Musaba, Samsunspor maçının ardından gözyaşlarına hakim olamadı.
  • Maçta iki asist yapan Musaba, çocukluk hayalinin Fenerbahçe'de oynamak olduğunu söyledi.
  • Taraftarlara da seslenen Musaba, atacağı her golü ve yapacağı her asisti onlarla kutlamak için sabırsızlandığını belirtti.

Süper Kupa yarı finalinde Fenerbahçe, Samsunspor'u 2-0 mağlup ederek finalde Galatasaray'ın rakibi oldu.

Fenerbahçe'nin Samsunspor'dan transfer ettiği Anthony Musaba, maçın ardından önemli açıklamalarda bulundu.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Eski takımına karşı iki asistle oynayan hücum oyuncusu röportaj esnasında gözyaşlarını tutamadı.

"TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK KULÜBÜ FENERBAHÇE'DEYİM"

Musaba, "Çocukluğumdan beri hayalimdi. Türkiye'nin en büyük kulübü Fenerbahçe'deyim. Herkese çok teşekkür ediyorum. Beni çok desteklediler." ifadelerini kullandı.

"2 ASİSTLE BAŞLADIM"

Taraftarlara seslenen Musababa, "2 asistle başladım. Atacağım her golü, her asisti taraftarımızla kutlamak için sabırsızlanıyorum." dedi.

Eshspor Haberleri