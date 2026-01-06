Anthony Musaba, gözyaşlarına hakim olamadı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Süper Kupa yarı finalinde Fenerbahçe, Samsunspor'u 2-0 mağlup ederek finalde Galatasaray'ın rakibi oldu.

Fenerbahçe'nin Samsunspor'dan transfer ettiği Anthony Musaba, maçın ardından önemli açıklamalarda bulundu.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Eski takımına karşı iki asistle oynayan hücum oyuncusu röportaj esnasında gözyaşlarını tutamadı.

"TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK KULÜBÜ FENERBAHÇE'DEYİM"

Musaba, "Çocukluğumdan beri hayalimdi. Türkiye'nin en büyük kulübü Fenerbahçe'deyim. Herkese çok teşekkür ediyorum. Beni çok desteklediler." ifadelerini kullandı.

"2 ASİSTLE BAŞLADIM"

Taraftarlara seslenen Musababa, "2 asistle başladım. Atacağım her golü, her asisti taraftarımızla kutlamak için sabırsızlanıyorum." dedi.