Anthony Nwakaeme, dönüş için gün sayıyor

Süper Lig’in 12. haftasında Alanyaspor’u konuk edecek olan Trabzonspor, bu maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

Sakatlığı nedeniyle sezonun açılış maçı Kocaelispor mücadelesinde şanssız bir şekilde oyundan çıkmak zorunda kalan Anthony Nwakaeme, salon çalışmalarının ardından saha çalışmalarına da başladı.

Yapılan kontrollerde oyuncunun uyluk arka adalesi ve tendonunda yırtık, kanama ve yaygın ödem tespit edilmişti.

Tedavi sürecinin tamamlanmasının ardından, sezonun ikinci yarısıyla birlikte sahalara dönmesi planlanıyor.

SAHALARA DÖNMEK İÇİN SABIRSIZLANIYOR

Sezonun ilk yarısında oynama izni bulunmayan Anthony Nwakaeme, ikinci yarıya hazır bir şekilde girebilmek adına özel program dahilinde çalışmalarını devam ediyor.

Bireysel antrenmanlara yoğunlaşan 36 yaşındaki futbolcu, temposunu artırmak için sahaya dönüş öncesinde kondisyon ve kuvvet antrenmanlarına ağırlık veriyor.

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke de deneyimli oyuncunun tedavi ve rehabilitasyon sürecini yakından takip ederek, ikinci yarıya hazır hale gelmesi için teknik ekiple birlikte programı koordine ediyor.

TAKIMA DESTEĞİ TAM

Nijeryalı futbolcu, sahalarda olmasa da takımın bir parçası olmayı sürdürüyor. İç saha ve deplasman maçlarında takımı yalnız bırakmayan Nwakaeme, tribünden takım arkadaşlarına destek veriyor.

Tecrübesiyle özellikle genç oyunculara moral ve motivasyon aşıladığı bilinen 36 yaşındaki futbolcu, saha içi kadar saha dışında da bordo-mavili ekibe katkı sağlıyor.