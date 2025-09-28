Archie Brown: Birlikte olmak zorundayız

Fenerbahçe, Süper Lig'in 7. hafta maçında Antalyaspor'u konuk etti.

Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi sarı-lacivertliler 2-0'lık skorla kazandı.

Fenerbahçe'de savunma oyuncusu Archie Brown maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"BİRLİK OLMAK ZORUNDAYIZ"

Brown, takımın sahada doğru bir reaksiyon gösterdiğini dile getirerek, "Reaksiyon verdik fazlasıyla. Takım olarak şunu netleştirmek gerekiyor; her zamankinden daha fazla birlikte olmak zorundayız. Tutkumuzu saha içinde gösterdik. Böyle bir atmosferde futbol oynamak harika." ifadelerini kullandı.

"ÖZGÜVENLE YOLA DEVAM"

Genç oyuncu, lig maratonunun uzun olduğuna dikkat çekerek, "Başlangıç itibarıyla sahada reaksiyon gösterdik. Oynanacak çok maç var, ligin sonuna çok var. Geliştirmemiz gereken noktaları geliştireceğiz. Çok yüksek bir özgüvenle sezonu devam ettirmek istiyoruz." sözleriyle konuşmasını tamamladı.