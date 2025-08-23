Archie Brown, Fenerbahçe'deki 2. golünü kaydetti

Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe, evinde karşılaştığı Kocaelispor'u 3-1 mağlup ederken, 1 gol de Archie Brown'dan geldi.

Yaz transfer döneminde takıma dahil olan ve hazırlık maçlarından itibaren takımın değişmez ismi olan Brown, sol kanatta gösterdiği performansla dikkat çekiyor.

FEYENOORD'A GOL ATMIŞTI

Fenerbahçe'nin oynadığı 5 resmi maça da 11'de başlayan 23 yaşındaki futbolcu, ilk gol sevincini UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında Feyenoord'a karşı yaşadı.

2. GOLÜNÜ ATTI

Archie Brown bugün de müsabakanın 51. dakikasında Fenerbahçe'nin 2. golünü kaydetti.

Jhon Duran'ın ceza sahası içi sağ çaprazdan yerden ortasında topu iyi takip eden Brown, arka direkte yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı.

Archie Brown, Fenerbahçe'nin sol kanattan geliştirdiği ataklarda takıma önemli katkı sağladı.