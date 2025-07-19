Archie Brown, ilk maçtan yüzleri güldürdü

Portekiz'deki hazırlık kampını sürdüren Fenerbahçe'de, Portimonense ile oynanan hazırlık maçına ilk 11'de başlayan Archie Brown, performansıyla beğeni topladı.

30 kez topla buluşan İngiliz sol bek, 17 pas denemesi yaparken bunların %80.6'sında isabeti tutturdu.

GÖZ DOLDURDU

5 kez ikili mücadeleye giren Brown, bunların 3'ünden galibiyetle ayrıldı.

Archie Brown, 45 dakikalık etkili performansının ardından yerini Diego Carlos'a bıraktı.

"POZİTİF BAŞLANGIÇ"

Maçın ardından basın mensuplarına konuşan Archie Brown konuşmasında şunları söyledi:

"Takımıma yardım edebilmek adına agresif bir şekilde oynamaya çalıştım. Ama sizin de takdir edeceğiniz üzere bir geçiş dönemi yaşıyorum çünkü yeni geldim ve takım arkadaşlarımı, oynayış biçimlerini öğrenmem gerekiyor. Bunu yapabilmek için de birlikte oynamamız gerekiyor. Pozitif bir başlangıç yaptık. Ama geliştirmemiz gereken şeyler fazla. Zaman geçtikçe o seviyelere geleceğiz."