Arda Güler: Bir vuruş kalitem var

İspanya LaLiga'da Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, Elche'yi 4-1 yendikleri maçta kendi yarı sahasından attığı gol ile sezonun en güzel gollerinden birine imza atarak karşılaşmaya damga vurdu.

Real Madrid'de forma giyen yıldız isim Arda Güler, Elche karşısında attığı tarihi golü değerlendirdi.

"VURUŞ KALİTEM VAR"

Kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunan Arda, "Her zaman böyle bir gol atmak istiyordum, böyle bir vuruş kalitem var. Kaleciyi önde gördüğümde böyle vuruşlar deneyebiliyorum." dedi.

"BİR ANDA GELİŞEN BİR OLAYDI"

Yıldız oyuncu, 68,6 metreden ağlara gönderdiği golle ilgili "Maçın içinde bir anda gelişen bir olaydı. Maçlardan önce bazen böyle vuruşlar düşünüyorsunuz, ama o an her şey bir anda gelişti. Ben de uzaklardan böyle bir gol attım." diye konuştu.

"İDOLLERİM ALEX, MESUT ÖZİL VE MODRIC"

21 yaşındaki oyuncu, örnek aldığı futbolcuları ise şöyle sıraladı:

Eskilerden örnek aldığım oyunculardan bir tanesi Alex de Souza'ydı. Şimdi daha çok Mesut Özil ve Luca Modric'i izliyorum. Onlara kendimi daha çok benzetmeye çalıyorum. Çünkü çok elit futbolcular.

"İSPANYA VE TÜRKİYE KARDEŞ ÜLKE"

İspanya'ya adaptasyon sürecini de değerlendiren milli futbolcu, "İspanya ile Türkiye'nin kültürleri çok benzer. Hatta kardeş ülke diyebilirim. En çok siesta kültürünü seviyorum. Çünkü ben de küçüklüğümden beri öğle uykusunu çok severim." ifadelerini kullandı.