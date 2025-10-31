Arda Güler, büyük ödüle aday oldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), 2025 yılında dünyanın en iyi oyun kurucu ödülünü belirleyecek oylama için 15 kişilik aday listesini açıkladı.

Listede Türkiye’yi temsil eden bir futbolcu da bulunuyor.

YILIN EN İYİ FUTBOLCUSU NASIL SEÇİLİYOR?

IFFHS’nin değerlendirmesi, sezon değil yıl bazında (Ocak-Aralık dönemi) yapılıyor.

Dünyanın farklı kıtalarından gelen 120 ülkeden spor yazarları ve futbol uzmanlarının yer aldığı uluslararası jüri, verdikleri puanlarla yılın en iyisini belirliyor.

2025’in en iyi futbolcusu ödülünün kazananı, 10 Aralık 2025’ten sonra açıklanacak.

LİSTE

1. Arda Güler (Real Madrid)

2. Lamine Yamal (Barcelona)

3. Lionel Messi (Inter Miami)

4. Jude Bellingham (Real Madrid)

5. Bruno Fernandes (Manchester United)

6. Cole Palmer (Chelsea)

7. Florian Wirtz (Liverpool)

8. Kevin De Bruyne (Napoli)

9. Martin Odegaard (Arsenal)

10. Pedri (Barcelona)

11. Vitinha (PSG)

12. James Rodriguez (Leon)

13. Reo Hatate (Celtic)

14. Mohammed Kudus (Tottenham)

15. Malik Tillman (Bayer Leverkusen)