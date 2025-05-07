Arda Güler çocukluk fotoğrafını paylaştı

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La Liga ekibi Real Madrid'de forma giyen 20 yaşındaki milli yıldızımız Arda Güler, performansının yanı sıra sosyal medyadaki paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor.

Son haftalarda La Liga'da fırtına gibi esen Güler, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla da dikkat çekti.

Güler, sosyal medya hesabından çocukluk fotoğrafını paylaştı.

"HALA AYNI ÇOCUK"

Güler, paylaşımına, "Hala aynı çocuk" notunu düştü.

Yıldız oyuncunun paylaşımına kısa sürede beğeni yağdı.

İşte Arda Güler'in çocukluk halleri...