Arda Güler dışlanıyor iddiası asılsız çıktı

İspanya La Liga'nın 7. haftasında oynanan Madrid derbisinde Real Madrid, deplasmanda Atletico Madrid'e 5-2 mağlup oldu.

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Arda Güler ise attığı gol, yaptığı asist ve kazandırdığı penaltıyla maça damga vurdu.

'ARDA DIŞLANIYOR' İDDİASI

Genç yıldızın gol sevinci sırasında takım arkadaşlarının kendisine sarılmadığı iddia edilmişti.

Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler üzerine Arda'nın takım içinde dışlandığı ve tebrik edilmediği öne sürüldü.

Bu yorumlar kısa sürede gündemin en çok konuşulan konularından biri haline geldi.

GERÇEĞİ YANSITMADIĞI ORTAYA ÇIKTI

Ortaya çıkan yeni videolarda ise Arda Güler'in gol sonrası takım arkadaşlarıyla sevincini paylaştığı, futbolcuların genç yıldızı tebrik ettiği açıkça görülüyor.

Bu görüntüler, dışlanma iddialarını boşa çıkardı.