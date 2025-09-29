Abone ol: Google News

Arda Güler dışlanıyor iddiası asılsız çıktı

Arda Güler'in takım arkadaşları tarafından dışlandığı ve gol attıktan sonra tebrik edilmediği iddialarını çürüten görüntüler ortaya çıktı. Paylaşılan videoda Güler'in takım arkadaşları tarafından tebrik edildiği ve gol sevincini paylaştığı görüldü.

İspanya La Liga'nın 7. haftasında oynanan Madrid derbisinde Real Madrid, deplasmanda Atletico Madrid'e 5-2 mağlup oldu.

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Arda Güler ise attığı gol, yaptığı asist ve kazandırdığı penaltıyla maça damga vurdu.

'ARDA DIŞLANIYOR' İDDİASI

Genç yıldızın gol sevinci sırasında takım arkadaşlarının kendisine sarılmadığı iddia edilmişti.

Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler üzerine Arda'nın takım içinde dışlandığı ve tebrik edilmediği öne sürüldü.

Bu yorumlar kısa sürede gündemin en çok konuşulan konularından biri haline geldi.

GERÇEĞİ YANSITMADIĞI ORTAYA ÇIKTI 

Ortaya çıkan yeni videolarda ise Arda Güler'in gol sonrası takım arkadaşlarıyla sevincini paylaştığı, futbolcuların genç yıldızı tebrik ettiği açıkça görülüyor.

Bu görüntüler, dışlanma iddialarını boşa çıkardı.

