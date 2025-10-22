Arda Güler ile Kenan Yıldız, Devler Ligi’nde karşılaşıyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Şampiyonlar Ligi’nde, bugün oynanacak Real Madrid - Juventus mücadelesi, A Milli Takımımız'ın iki yıldızının kapışmasına sahne olacak.

İspanyol ekibinin başarılı ismi Arda Güler, İtalyan takımının süper starı Kenan Yıldız’ı ağırlayacak.

Estadio Santiago Bernabeu Stadı’ndaki dev karşılaşma, Türkiye saatiyle 22.00’de başlayacak ve müsabakayı Slovenya’dan Slavko Vincic yönetecek.

ARDA VE KENAN KARŞI KARŞIYA GELİYOR

Karşılaşmayı TRT Spor naklen yayınlayacak.

İlk iki maçını galibiyetle kapatarak, Bayern Münih’in ardından averajla ikinci durumda bulunan Real Madrid, bu başarılı çizgisini devam ettirmek istiyor.

Juventus ise ilk iki karşılaşmayı beraberlikle tamamlayarak, iki puanda kaldı ve 23. sırada kendine yer buldu.

Ligdeki Como yenilgisiyle morali bozulan İtalyan ekibinde, İspanya’dan mağlubiyetle dönülmesi, Teknik Direktör Igor Tudor’u sıkıntıya düşürecek.

2. KEZ KARŞILAŞIYORLAR

Türk Milli Takımı’nın başarısı için ter döken Arda Güler ile Kenan Yıldız, kariyerlerinde ikinci kez karşı karşıya gelecek.

1 Temmuz 2025’te FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda, son 16 turunda rakip olan ikili, burada karşılıklı olarak oynamıştı.

Mücadele, İspanyol ekibinin 1-0’lık galibiyetiyle sonuçlanmıştı.