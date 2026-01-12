Abone ol: Google News

Beşiktaş'ta Ankara Keçiörengücü maçının hazırlıkları başladı

Sergen Yalçın’ın yönetimindeki Beşiktaş, Ankara Keçiörengücü ile oynayacağı Türkiye Kupası maçına hazırlanıyor.

Yayınlama Tarihi: 12.01.2026 14:33
  • Beşiktaş, Ankara Keçiörengücü ile Türkiye Kupası maçına hazırlıklarına başladı.
  • İki günlük iznin ardından yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmaları şeklinde gerçekleşti.
  • İdman, minyatür kale oyunları ve taktiksel çalışmalarla sona erdi.

Beşiktaş, Türkiye Kupası C Grubu ikinci maçında Ankara Keçiörengücü ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına, iki günlük iznin ardından bu saba yaptığı antrenmanla başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat sürdü.

İDMANDAN NOTLAR

Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı.

Isınma koşularıyla başlayan idman, dar alanda oynanan minyatür kale oyunlarının ardından taktiksel çalışmalarla sona erdi.

