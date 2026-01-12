Beşiktaş'ta Ankara Keçiörengücü maçının hazırlıkları başladı

- Beşiktaş, Ankara Keçiörengücü ile Türkiye Kupası maçına hazırlıklarına başladı.
- İki günlük iznin ardından yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmaları şeklinde gerçekleşti.
- İdman, minyatür kale oyunları ve taktiksel çalışmalarla sona erdi.
Beşiktaş, Türkiye Kupası C Grubu ikinci maçında Ankara Keçiörengücü ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına, iki günlük iznin ardından bu saba yaptığı antrenmanla başladı.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat sürdü.
İDMANDAN NOTLAR
Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı.
Isınma koşularıyla başlayan idman, dar alanda oynanan minyatür kale oyunlarının ardından taktiksel çalışmalarla sona erdi.